Operação prende dois suspeitos de roubo e extorsão contra motorista de app no Pará

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da 18ª Seccional Urbana de Marituba, deu cumprimento, na quarta-feira (8), a dois mandados de prisão preventiva no âmbito da Operação “Fora de Rota”, que investiga um grupo criminoso responsável por roubo e extorsão contra um motorista de aplicativo.

Foram presos Iracema Gomes da Silva Neta e Tiago Chaves Cardoso. Iracema já estava custodiada em razão de prisão temporária, convertida em prisão preventiva por decisão da Vara Criminal da Comarca de Marituba.

Tiago, por sua vez, foi localizado e preso no Estado de São Paulo, após levantamento de inteligência realizado pela equipe da Polícia Civil de Marituba, que identificou o endereço onde o suspeito se encontrava homiziado. As informações foram repassadas à Polícia Civil do Estado de São Paulo (DEIC/GOE), que executou a captura em ação integrada.

Durante a operação em São Paulo, os policiais constataram indícios de envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas, circunstância que será apurada em procedimento próprio pelas autoridades paulistas.

De acordo com as investigações, os presos integram uma associação criminosa envolvida em assaltos e extorsões na Região Metropolitana de Belém, com atuação especialmente em Marituba.

As diligências seguem para identificar e prender os demais integrantes do grupo. A Operação “Fora de Rota” é conduzida pela Polícia Civil do Pará, sob coordenação da 18ª Seccional Urbana de Marituba, vinculada à Superintendência Regional Metropolitana, da Diretoria de Polícia Metropolitana (DPM).