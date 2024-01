Seis suspeitos de participação em tentativa de chacina em Marabá são preso pela PC

Seis suspeitos de integrarem uma quadrilha envolvida no atentado no município de Marabá, sudeste paraense, foram presos pela Polícia Civil nesta sexta-feira (26). A ação ocorreu durante a segunda fase da operação “Rematch”, onde ocorreu o cumprimento de três mandados de prisão temporária e três de busca e apreensão. As investigações eram relacionadas ao crime de tentativa de chacina, ocorrido em novembro de 2023.

VEJA MAIS

A operação foi deflagrada pela por meio da Seccional de Marabá, Delegacia de Homicídios e Delegacia da Cidade Nova. Em uma das casas alvo da ação, um casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas. No local, também foram encontrados 54 pacotes de substância que aparentava ser cocaína, 115 gramas de substância semelhante a maconha e sete pacotes similares a crack, além de uma arma de fogo, munições e valores em dinheiro.

Na segunda residência, dois homens foram presos, também em flagrante. Com os suspeitos foram apreendidos entorpecentes, duas balanças de precisão e munições. Durante a operação, outras duas pessoas envolvidas na tentativa de chacina também foram capturadas.

Os seis autuados foram conduzidos até a unidade policial para cumprirem as medidas cabíveis e estão detidos à disposição da Justiça.

“O bom desempenho da operação demonstra a eficiência e celeridade do trabalho investigativo desenvolvido pela Polícia Civil do Estado, bem como um sinal claro de repressão ao crime organizado: desbaratamento das organizações e prisão de seus membros”, afirmou o Delegado Vinícius Cardoso, Superintendente Regional do Sudeste. Na primeira fase da operação uma pessoa foi presa.

Relembre o caso

No dia 26 de novembro de 2023, um grupo armado invadiu uma festa de confraternização e fizeram vários disparos de arma de fogo. Ao todo, oito pessoas foram atingidas, entre elas, uma criança.