Pai é morto e filha fica em estado grave em atentado; homem pode ter sido alvejado por engano

A Polícia Civil do Paraná investiga a morte de um homem durante um atentado ocorrido na última quinta (14) na Rua Aquidauana, no Jardim Esplanada, em Sarandi. Segundo a polícia, a casa da família foi invadida e o homem foi morto com um único tiro.

A filha do homem, de 29 anos, estava no local e foi ferida com vários disparos, e foi socorrida em estado gravíssimo. Os agentes desconfiam que o ataque tenha sido encomendado para a mulher.

Ela é viúva de Jonathan Felipe, conhecido como “Jow Jow”, que tinha 26 anos quando foi morto a tiros, em 2021, na frente da mulher e da filha do casal, depois que criminosos invadiram a casa da família, na mesma rua onde ocorreu o atentado dessa quinta.

Conforme o Delegado de Sarandi, Adriano Garcia, a polícia esta investigando se há alguma ligação entre os dois casos. O delegado informou ainda que o atirador que matou o pai e feriu a filha estava em uma motocicleta de cor escura. Ele fugiu e está sendo procurado.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web em OLiberal.com, Felipe Saraiva)