Brasileiro age heroicamente em Dublin e derruba com capacete esfaqueador de crianças

O brasileiro Caio Benício compartilhou um áudio entre amigos em que descreve como conseguiu deter o ataque de um homem em surto que partiu para cima de três crianças com uma faca em Dublin, na Irlanda, na última quinta-feira (23). Benício, que passava de moto pelo local, viu quando o agressor golpeava as vítimas na porta de uma escola.

"Quando eu vi a faca, joguei a moto no chão e fui pra cima do cara que estava esfaqueando a criança de 5 anos no peito. Nem pensei em nada, tirei meu capacete, dei uma porrada na cabeça dele e derrubei o cara", detalhou Caio.

Mesmo "tremendo todo", Caio foi levado à delegacia pela polícia irlandesa. Ele enfatizou às autoridades que, pela sua avaliação, não se tratou de um ato terrorista, mas, sim, da ação de um "maluco". As crianças estavam acompanhadas de dois adultos que também foram surpreendidos pelo ataque do agressor.

Após protestos contra imigrantes no país, o primeiro-ministro Leo Varadkar declarou que a Irlanda amanheceu "envergonhada" e com um "herói" nas capas de jornais. No total, 34 pessoas foram presas durante as manifestações, que resultaram em casos de violência e incêndios em Dublin. A polícia informou que o grupo que protestava contra imigrantes é de extrema-direita.