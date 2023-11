Brasileira morre na Irlanda ao ser atropelada por caminhão

Enquanto andava de bicicleta na companhia de amigos no centro Dublin, na Irlanda, a estudante brasileira Josilaine dos Santos Ribeiro, 36, foi atingida por um caminhão. Ela chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. O acidente aconteceu na última quarta-feira (8).

A estudante de computação da universidade irlandesa National College of Ireland (NCI), se formaria no segundo semestre de 2024, segundo informou a instituição.

“A comunidade NCI está profundamente triste com a trágica morte de Josilaine dos Santos Ribeiro, que se encontrava no último semestre do seu Diploma Superior em Computação e em vias de se formar na Primavera de 2024”, declarou a universidade em nota de pesar.

A instituição disse, ainda, que Josilaine era uma estudante internacional do NCI. Na nota, a universidade pondera que coopera com as autoridades locais e internacionais para colaborar com a assistência e apoio à família e amigos da estudante.

“Estendemos nossas mais profundas condolências à família e amigos de Josilaine”, finalizou o comunicado.