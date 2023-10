Brasileira morre após passar por bariátrica nos EUA; família pede ajuda

Na última sexta-feira (13), uma brasileira morreu nos Estados Unidos após realizar a uma cirurgia bariátrica, procedimento destinado à redução do estômago para a perda de peso.

De acordo com familiares de Anni, Caroline Ribeiro, os lábios e unhas da jovem estavam azulados, indicativos de falta de oxigênio no sangue, por volta das 19h do dia 7 de outubro, o que a fez ser hospitalizada em Boston.

Ainda segundo os parentes, Anni Caroline estava bem e animada após a bariátrica. Ela enfrentou complicações devido a um vazamento no estômago, desencadeando uma infecção generalizada. A brasileira ficou seis dias no hospital tratando a infecção, mas não resistiu, tendo uma sepse e morrendo devido a uma falência múltipla de órgãos.

Família pede ajuda

Os familiares de Anni Caroline lançaram uma campanha de arrecadação online para conseguir angariar recursos para cobrir as despesas do funeral da brasileira. A meta inicial era de 20 mil dólares, mas já foram recebidos 21 mil dólares (aproximadamente R$ 106,8 mil), até o momento.

"Qualquer coisa que você esteja disposto a dar é muito apreciado", disse Isadora, irmã da brasileira.