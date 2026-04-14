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Segurança é encontrado morto com sinais de tortura em Bragança

A vítima, que trabalhava como segurança particular, estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (13)

O Liberal
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Segurança é encontrado morto com sinais de tortura em Bragança. (Foto: Redes Sociais)

O corpo de Wallysson Pinheiro, conhecido como “Gordinho Pressão”, foi localizado na madrugada de terça-feira (14), em uma área de mata no município de Bragança, no nordeste do Pará. A vítima, que trabalhava como segurança particular, estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (13). Conforme as informações iniciais, o corpo apresentava perfurações de tiros e tinha sinais de tortura.

Segundo relatos de pessoas próximas, a vítima, além de atuar como segurança, também trabalhava como mototaxista e DJ na cidade. Ele teria sido visto pela última vez por volta de 16h, ao entrar em um carro preto. Familiares contaram às autoridades que iniciaram as buscas pela vítima após receberem uma videochamada em que Wallysson aparecia sendo torturado. Uma mobilização de amigos e familiares teve início por volta das 19h30.

Denúncias sobre disparos de arma de fogo em estradas vicinais e ramais da região levaram a família ao local onde o corpo estava. O cadáver foi encontrado já durante a madrugada, em um local de difícil acesso. De acordo com as autoridades, a vítima estava com as mãos e os pés amarrados. A perícia constatou diversas perfurações pelo corpo, principalmente em regiões vitais, além de indícios de golpes de arma branca. Próximo ao local, foram encontrados objetos como um capacete, uma motocicleta e cápsulas de munição calibre .380.

As autoridades policiais informaram que a principal hipótese investigada é a de que o crime tenha relação com a atuação de um chamado “tribunal do crime”, prática associada a organizações criminosas. No entanto, somente as investigações poderão esclarecer a motivação para o homicídio.

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Bragança realiza diligências para esclarecer as circunstâncias do homicídio e apurar a autoria e a motivação do crime. Informações que auxiliem nas buscas pelos suspeitos podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido", comunicou.

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