'Rolêzão Giro Loko' Segup se reúne com motociclistas que fecharam o centro de Belém

Após um evento irregular de motociclistas, que fechou o centro de Belém no dia 18 de março, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) se reuniu com os organizadores, na tarde desta quinta-feira (23). O "passeio" reuniu cerca de 600 motos no "Rolêzão Giro Loko", um encontro que provocou medo e incômodo em moradores e comerciantes dos bairros da Campina, Reduto e Umarizal. Entre alguns dos delitos cometidos por alguns dos participantes, estava a perturbação do sossego, poluição sonora e direção perigosa. Algumas infrações de trânsito também foram cometidas, como interromper o fluxo de veículos.

“Nossas equipes de inteligência identificaram os responsáveis pelo ocorrido no último sábado (18) e os convidamos para alguns esclarecimentos e orientações quanto aos procedimentos e normas que devem ser respeitadas, para que não seja repetida a mesma atitude que causou um grande transtorno à população. Além da poluição sonora e perturbação do sossego, que são caracterizados como crimes, serão apuradas as circunstâncias. Agora, medidas serão tomadas pela Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa)”, disse o secretário adjunto de Operações da Segup, Luciano de Oliveira.

Durante a reunião, os envolvidos prestaram esclarecimentos aos membros da Segup presentes. Em seguida, foram orientados quanto à conduta inadequada. Os responsáveis pela organização do evento seguiram para a Demapa, onde prestaram depoimento.

"Os órgãos de Segurança Pública, de forma integrada, já estão articulando ações de segurança, a exemplo das operações 'Duas Rodas', 'Synkrama' e 'Tolerância Zero', que serão intensificadas para que possam atuar de forma ostensiva e preventiva em toda a capital. Participaram da reunião os representantes da Segup, Polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA) e Guarda Municipal de Belém (GMB)", diz nota da Segup.