Segup apreende mais de 450 quilos de cocaína no porto de Vila do Conde, em Barcarena

Mais de 450 quilos de cocaína foram apreendidos pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará (Segup) na última segunda-feira (18), no porto de Vila do Conde, em Barcarena. A ação faz parte da operação integrada "Horus", realizada por meio da Secretaria Adjunta de Operações, que visa combater crimes transnacionais como tráfico de drogas, armas e de contrabando e descaminhos, nas principais rotas terrestres e fluviais do Estado.

“Nossas equipes, em operação, flagraram em um dos contêineres do porto de Vila do Conde mais de 450 quilos de cocaína. O navio seguiria rota para Rotterdam, cidade portuária da Holanda”, explicou o secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas. Agentes de segurança de várias forças envolvidas no combate aos crimes transnacionais participaram da operação.

A operação integrada conta com agentes das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Receita Federal e Estadual e Secretaria de Meio Ambiente (Sesma), além do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), vinculado à Segup. A operação conta ainda com o apoio da Marinha do Brasil e da embarcação “André Luís”, do Gflu. Também visa combater crimes ambientais, especialmente na região de Cajapuru.

“Nossos agentes estão envolvidos em diversas frentes de atuação para fazer uma cobertura eficaz das regiões, a fim de enfrentar a criminalidade, especialmente, pela natureza tão complexa e estratégica da nossa região que é cercada por rios, e que acaba sendo usada como rota de tráfico e contrabando. Porém, estamos agindo para inibir e coibir ações de grupos criminosos”, pontuou o coronel Alexandre Mascarenhas.