Segundo suspeito de envolvimento na morte de mototaxista é preso em Breves

Um segundo suspeito de participação no assassinato do mototaxista Pedro Ferreira de Lima foi preso na manhã desta quinta-feira (10), no município de Breves, no Arquipélago do Marajó. Antes da chegada da polícia, o homem foi capturado por moradores da região e agredido. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado a um hospital da região.

De acordo com o 9° Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi acionada pela Central de Atendimento e Despacho (CAD) após denúncia de que o suspeito havia sido visto entrando em uma área de mata, nas proximidades da Rua Maria Dr. Leão com a Rua Maria do Boi. Moradores teriam iniciado buscas por conta própria e conseguiram localizar o homem.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o suspeito já havia sido encontrado e agredido por populares. O socorro médico foi acionado e prestou os primeiros atendimentos antes da condução do homem ao hospital.

O primeiro suspeito do crime, identificado como Marcos Sousa da Silva, de 24 anos, conhecido como “Velho”, foi preso na última terça-feira (8) após se entregar à Polícia Civil, também em Breves. Ele foi localizado na casa de um parente, no bairro Riacho Doce, após negociação com os agentes.

A chegada do suspeito à delegacia foi acompanhada por dezenas de pessoas revoltadas com o crime. Marcos nega envolvimento no assassinato, mas permanece à disposição da Justiça.

Pedro Ferreira de Lima, de 35 anos, foi morto a facadas na madrugada do último domingo (6). Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta de 2h30, nas proximidades de um motel. A vítima ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram que Pedro realizava uma corrida para um passageiro ainda não identificado. Ao chegar ao destino, o homem desferiu diversos golpes de faca contra o mototaxista e fugiu do local levando a motocicleta da vítima, que foi posteriormente encontrada abandonada em uma área conhecida como Cavoeiro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.