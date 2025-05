Segundo corpo com mãos amarradas e sinais de execução é encontrado em rio de Marabá

O corpo de um homem com sinais de execução foi retirado, na noite de quinta-feira (22), do Rio Itacaiunas, no balneário conhecido como ‘Toquinho’, no Bairro Novo Planalto, Núcleo Cidade Nova, em Marabá. O cadáver, ainda não identificado, estava com as mãos amarradas quando foi localizado. Horas antes, durante a manhã, um outro corpo havia sido encontrado na mesma área e também apresentava sinais de morte violenta. O caso é apurado pela Polícia Civil.

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios apura as circunstâncias da morte. Até o momento, a vítima não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Segundo o portal Correio de Carajás, agentes da Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil, foram acionados por moradores que informaram que havia um cadáver do sexo masculino boiando às margens do rio. Quando a equipe chegou ao local, constatou a veracidade da informação. O corpo seria de um homem com idade entre 30 e 40 anos. O Corpo de Bombeiros Militar realizou a retirada do corpo do rio e entregou à Polícia Científica, que removeu o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).

Mortes

Pela manhã, por volta das 11 horas, outro cadáver do sexo masculino foi encontrado às margens do Rio Itacaiunas, próximo a um areal localizado no Bairro Amapá, no mesmo núcleo. Nesse caso, de acordo com a Polícia Civil, a vítima também estava com as mãos e a boca amarradas e apresentava uma lesão na parte de trás da cabeça. Segundo as informações policiais, o homem tinha cerca de 40 anos. O corpo foi removido e encaminhado para o IML.

Não há informações se as mortes das vítimas estão relacionadas. As investigações da PC também devem esclarecer a motivação para os crimes.