Sefa apreende R$ 25 mil em mercadorias em ônibus de passageiros no sudeste do Pará

A Fiscalização de Trânsito da unidade de coordenação de mercadorias da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreendeu, nesta quinta-feira (17), 63 volumes de panelas e facas importadas transportadas em ônibus de passageiros com documento fiscal irregular, na rodovia BR-010, em Dom Eliseu, sudeste paraense. A apreensão da mercadoria, que é avaliada em R$ 25.536,00, ocorreu na divisa do Estado com o Maranhão.

"Ao verificar a carga transportada a equipe de fiscalização estadual recebeu documento fiscal identificando as mercadorias como destinadas a uma pessoa identificada com CPF. Ao conferir as mercadorias constataram a existência de 60 volumes em caixas com jogos de panelas e três volumes em caixas com 20 peças cada de facas, totalizando 63 volumes, o que, considerando a quantidade, caracteriza intuito comercial”, informou o coordenador da unidade do Itinga, Gustavo Bozola.

A nota fiscal foi desconsiderada pela fiscalização e lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 6.792,58, correspondente ao imposto das mercadorias e multa.