Sefa apreende mais de cem mil equipamentos eletrônicos, em Dom Eliseu

Duas carretas transportando 141.330 unidades de equipamentos eletrônicos, a maioria de procedência chinesa, foram apreendidas por fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa), na última terça-feira (26), na unidade de coordenação de mercadorias em trânsito do Itinga, na BR-010, em Dom Eliseu, sudeste paraense. A informação só foi divulgada pela instituição nesta sexta-feira (29).

Diante da situação, os fiscais geraram dois Termos de Apreensão e Depósito (TAD), no valor total de R$1,447 milhão, referente a ICMS e multa.

A mercadoria saiu de Belém com destino a São Paulo. Na nota fiscal emitida, os produtos estavam com valores subfaturados. Uma das carretas de produtos importados continha 331 caixas com 300 carregadores cada; 39 caixas contendo 500 carregadores, num total de 118.800 carregadores, que serão entregues à Anatel, pois não têm certificado de regularidade. O valor total das mercadorias, de acordo com o valor de mercado foi de R$ 2,969 milhões. Foi gerado um TAD de R$ 908,777 mil.

Uma parte das mercadorias não foi entregue a Anatel, por não estar dentro da competência do órgão. São 15 mil controles de videogame, 2.500 adaptadores e 5 mil webcam, com valor de mercado de R$ 1.760 milhão, o que gerou um TAD de R$538,789 mil.

“A apreensão é resultado da operação conjunta que está sendo feita pela coordenação do Itinga, com o apoio da equipe itinerante da coordenação de mercadorias em trânsito de Belém”, informou o coordenador da unidade fazendária do Itinga, Roberto Mota.

A carga apreendida no foi levada para o depósito da Sefa em Marituba, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, (PRF) para entrega à Anatel.