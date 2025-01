Sefa apreende 40 toneladas de farinha de trigo em Novo Progresso

Agentes da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), em Serra do Cachimbo, na Rodovia BR-163, Km 785, no município de Novo Progresso, sudoeste paraense, apreenderam 40 toneladas de farinha de trigo nesta quinta-feira (2/1). Segundo a Sefa, a carga saiu do Paraná e tinha como destino uma empresa com atividade industrial na cidade de Breves, Região de Integração Marajó. A mercadoria apreendida foi avaliada em R$ 114.078,24.

"Ao receber a carga e os documentos fiscais, solicitamos apoio da Coordenação Regional da Sefa em Breves, para que fosse feita a verificação in loco da empresa destinatária da mercadoria, que constatou que empresa não existia no local informado na nota fiscal. Ato contínuo, a empresa foi suspensa do cadastro de contribuintes como não localizada", informou a fiscal de receitas Ana Lea Canizo.

Foi emitido Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 63.308,85, referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e multa.