Secretário municipal é executado a tiros em São João do Araguaia

Benisvaldo Bento da Silva, de 56 anos, secretário municipal de Meio Ambiente e Pesca de São João do Araguaia, no sudeste do Pará, foi executado a tiros na manhã desta terça-feira (13). Ele estava pilotando a própria motocicleta quando foi alvejado, na PA Pedro Carneiro, que liga a “Vila do 40” à sede do município.

A suspeita é de que a execução pode estar ligada à atuação enérgica da vítima na pasta que administrava. Antes de ser secretário, Benisvaldo também já ocupou cadeira na Câmara de Vereadores de São João do Araguaia.

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de São João do Araguaia lamentou o assassinato do secretário municipal e decretou luto oficial por sete dias.

O trecho onde ocorreu o assassinato, à altura do km 06, era caminho rotineiro da vítima, que diariamente saía da vila onde morava em direção ao trabalho, na Prefeitura Municipal, pilotando a motocicleta. Equipes policiais foram acionadas no local do crime, assim como o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, que fez a remoção do cadáver.

Antes de Benisvaldo, um irmão dele, Paulo Henrique Bento da Silva, também teve a vida abreviada em uma execução. As informações são do Correio de Carajás.