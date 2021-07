Secretaria presta apoio à família de criança baleada no Barreiro

A Secretaria Extraordinária de Cidadania e Direitos Humanos de Belém (SECDH) informou na tarde desta segunda-feira, 26, que está em contato com a família de Keyvison de Freitas Lima, de 11 anos, vítima de baleamento durante uma ação policial, na noite deste domingo, 25, no bairro do Barreiro, em Belém.

Além de disponibilizar orientações jurídicas e atendimento psicossocial aos familiares, a secretaria disse que encaminhou ofício à Ouvidoria de Segurança Pública do Estado, para solicitar a instauração de procedimento para acompanhamento e monitoramento do caso, além do fornecimento de informações acerca das investigações que devem ser abertas no âmbito da Corregedoria da Polícia Militar, em caso de confirmação da participação dos agentes de segurança pública no baleamento.

A SECDH, por meio de nota, reafirmou manifestações de pesar e solidariedade aos familiares e amigos de Keyvison.