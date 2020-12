Sargento do Exército é baleado e homem morre durante tentativa de assalto, no Parque Verde

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas, entre elas um sargento do Exército identificado como Antonio Arlan Oliveira Magalhães, durante uma suposta tentativa de assalto no bairro Parque Verde, em Belém, na noite de terça-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o homem que foi morto seria um dos suspeitos de praticar o assalto.

De acordo com a PM, o sargento estava andando em sua motocicleta, quando dois homens armados se aproximaram e tentaram o assaltar. Ele reagiu, trocou tiros com os assaltantes, e um deles morreu no local.

Com a chegada da polícia, o outro suspeito ainda chegou a trocar tiros com os militares e foi atingido. Ele foi rendido e levado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

O sargento do Exército levou um tiro na perna e recebeu os primeiros socorros de policiais militares que estavam na área. Uma arma de fogo foi apreendida, e o caso está sendo investigado pela Seccional da Marambaia.

Em nota, o Comando Militar do Norte (CMN) informou que o militar encontra-se fora de perigo e em estado estável de saúde em uma unidade hospitalar e será encaminhado para o Hospital Geral de Belém.

O CMN disse ainda que presta atendimento ao sargento e aos familiares e que vai contribuir com os órgãos de segurança pública competentes para investigação do caso.