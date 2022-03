Sargento da reserva da Polícia Militar é baleado em Ananindeua

Um sargento da reserva da Polícia Militar, identificado inicialmente como Lucas, foi baleado no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Ele foi baleado na estrada do Icuí, próximo à estrada Santa Maria. Ele foi socorrido e levado para a UPA de Icoaraci.

Na manhã desta terça-feira (8), a Polícia Científica do Pará confirmou o baleamento. Os peritos criminais fizeram o levantamento no local do crime. A Redação Integrada acionou as polícias civil e militar e aguarda retorno. Essa matéria está em atualização.

Na noite de segunda-feira (7), o investigador da Polícia Civil Bosco Barbosa, de 60 anos, morreu por complicações dos tiros que o atingiram por volta das 20h40, quando ele chegava para visitar à família na alameda Lúcio Amaral, na avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, em Belém.