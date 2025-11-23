Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

‘Sapo’ é morto a tiros em Porto de Moz, no sudoeste do Pará; autoria do crime ainda é desconhecida

O crime ocorreu na tarde do último sábado (22). As circunstância do assassinato ainda devem ser apuradas

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Polícia Civil)

Um homem identificado como Rafael de Almeida Rodrigues, o "Sapo", foi morto a tiros na tarde do último sábado (22, em Porto de Moz, município da região do sudoeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 13h30, na Passagem R7, localizada no bairro da Cabanagem.

Até o momento, a autoria do crime não foi identificada e as circunstâncias exatas ainda não foram confirmadas oficialmente pela polícia. Conforme o portal A Voz do Xingu, uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que Rafael tenha sido executado por membros de uma facção criminosa rival.

Segundo relatos iniciais, Rafael era morador de Medicilândia e estava em Porto de Moz há aproximadamente uma semana. A vítima ainda seria suspeita de integrar uma facção criminosa que opera na área da Transamazônica. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Em nota, a Polícia Civil informa que o homicídio de Rafael de Almeida Rodrigues é investigado pela Delegacia de Porto de Moz. "Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do crime e identificação dos suspeitos", completa a PC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homicídio

porto de moz

homem morto a tiros

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é morto a facadas por adolescente no Marajó

O garoto suspeito de atacar a vítima é procurado pela polícia

24.11.25 13h53

HOMICÍDIO

Sobrinho é preso suspeito de assassinar tio ‘Mata-Porco’ a facadas durante aniversário em Alenquer

O crime ocorreu na noite de domingo (23), no bairro Centro

24.11.25 11h58

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

BRASIL

Mulher de 31 anos é violentada e morta em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, estudante de pós-graduação, estava a caminho da aula de natação. O crime aconteceu na última sexta-feira (21)

24.11.25 9h30

ACIDENTE COM MORTE

Três pessoas morrem em acidente de moto em Santarém; busca por condutor leva à apreensão de armas

As vítimas na motocicleta colidiram com um carro de passeio na noite de domingo (23)

24.11.25 11h13

POLÍCIA

Quem era a mulher vítima de feminicídio em trilha de Florianópolis

Catarina Kasten, de 31 anos, era professora e seu corpo foi encontrado com sinais de violência em trilha próxima à Praia do Matadeiro

24.11.25 11h09

PRESOS

Dupla é detida ao ser flagrada com maconha em Parauabepas

A ação policial que resultou na prisão dos suspeitos ocorreu no bairro da Paz

24.11.25 9h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda