‘Sapo’ é morto a tiros em Porto de Moz, no sudoeste do Pará; autoria do crime ainda é desconhecida

Um homem identificado como Rafael de Almeida Rodrigues, o "Sapo", foi morto a tiros na tarde do último sábado (22, em Porto de Moz, município da região do sudoeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 13h30, na Passagem R7, localizada no bairro da Cabanagem.

Até o momento, a autoria do crime não foi identificada e as circunstâncias exatas ainda não foram confirmadas oficialmente pela polícia. Conforme o portal A Voz do Xingu, uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que Rafael tenha sido executado por membros de uma facção criminosa rival.

Segundo relatos iniciais, Rafael era morador de Medicilândia e estava em Porto de Moz há aproximadamente uma semana. A vítima ainda seria suspeita de integrar uma facção criminosa que opera na área da Transamazônica. No entanto, essa informação ainda não foi confirmada.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

Em nota, a Polícia Civil informa que o homicídio de Rafael de Almeida Rodrigues é investigado pela Delegacia de Porto de Moz. "Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do crime e identificação dos suspeitos", completa a PC.