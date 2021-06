Santarém recebe obras e novos serviços nos 360 anos

No dia em que Santarém, no Baixo Amazonas, celebrou 360 anos, nesta terça-feira (22), o governador Helder Barbalho entregou ao município a Arena Estadual do Oeste do Pará, reconstruída e adequada a eventos esportivos e culturais. A obra foi inaugurada às 18 horas pelo governador Helder Barbalho e pelo secretário de Esporte e Lazer, Nivan Noronha, com a presença de prefeitos da região e outras autoridades. Uma partida entre a Seleção Paraense de Futsal e a Seleção do Baixo Amazonas abriu a nova arena esportiva, onde também houve jogo de handebol entre equipes locais, tudo transmitido pela Rede Cultura de Comunicação, por causa das restrições às aglomerações impostas pela pandemia de covid-19.

Em um terreno de 20 mil metros quadrados, a Arena é um equipamento público multiuso, com capacidade para 5 mil pessoas e um palco de 350 metros quadrados e 3 metros de altura que permite a realização de shows e apresentações artísticas e culturais.

Na área de saúde, o governador inaugurou também uma Agência Transfusional (AT) no Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Soteio, que atenderá também a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, com capacidade para 300 transfusões mensais. “É fundamental que cada pessoa possa dar a sua cota de colaboração: doando sangue, ajudando a salvar vidas!”, apelou Helder Barbalho.

Com a secretária de Educação, Elieth de Fátima Braga, o governador Helder Barbalho entregou a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Antônio Batista Belo de Carvalho reconstruída e ampliada. Segundo o governo, 66 escolas reestruturadas já foram entregues à população em pouco mais de dois anos de gestão. Trata-se da segunda escola entregue a Santarém, que no dia 4 de setembro de 2020 também recebeu a Escola Estadual Maria Uchôa Martins. "O Governo do Estado segue investindo em educação e proporcionando o futuro a esses jovens, com uma unidade totalmente reconstruída e ampliada", disse o governador.

Às margens do rio Amazonas, o governador inaugurou o Terminal Hidroviário de Passageiros de Santana do Tapará, distrito portuário da cidade, com capacidade para atender cerca de dois mil usuários ao mês, beneficiando 300 mil habitantes da região.

"Estamos entregando um local de qualidade para quem vem pelos rios e precisa acessar a Calha Norte, integrando o rio com o transporte rodoviário, e desenvolvendo essa região", ressaltou o governador, ao visitar as dependências do novo porto.

Santarém recebeu também novos anéis viários com pavimentação asfáltica, terraplanagem, drenagem, calçamento com piso tátil e sinalização vertical e horizontal, nos bairros Matinha - ruas Naiara e Ipê -, e Santarenzinho – Travessa Resistência, Rua Ituqui, Travessa Jader Barbalho, Rua São Jorge e Avenida Tomé de Sousa, obra feita em parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura. “Eu festejo essa união com a prefeitura, que neste dia importante nos permite entregar diversos anéis viários, que fazem parte da infraestrutura da cidade", ressaltou Helder Barbalho.

VACINAÇÃO

Nesta quarta-feira (23), o governador e a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, serão vacinados contra a covid-19, na igreja Labaredas de Fogo, na Cidade Nova II, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.