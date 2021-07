Salinópolis e Mosqueiro lideram as solicitações de exames periciais durante a Operação Verão 2021

Divulgado nesta segunda-feira, 21, o terceiro boletim de atividades operacionais do Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC), na Operação Verão 2021, registrou 49 novas solicitações de exames periciais. Neste mês de julho, a ação dos peritos atende as demandas dos órgãos de segurança, relativo às apreensões de combate à criminalidade nos balneários e praias.

Do número total de perícias no último final de semana, 24 são referentes aos exames do Instituto Médico Legal (IML), ou 18 procedimentos de lesão corporal, quatro de necropsia e dois de sexologia. Já para o Instituto de Criminalística (IC) foram enviadas 25 solicitações, entre as quais dez exames para drogas de abuso, cinco para perícia de balística, três de local de crime e quatro perícias veiculares.

Salinópolis foi o município que mais foi atendido pela perícia, com 22 solicitações. Na sequência, aparece Mosqueiro, distrito de Belém, com 18, e Salvaterra (no Marajó), Marudá (distrito de Marapanim) e Cametá somaram nove solicitações de perícia.

Os números do balanço apontam um acréscimo de 12 solicitações em relação ao segundo final de semana da Operação, quando a perícia foi acionada 37 vezes, o equivalente a 32% de aumento.

Desde o início de julho, o CPC tem atendido às solicitações das polícias Civil e Militar para emissão de laudos técnicos periciais. Coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a Operação Verão visa a oferecer mais segurança em praias e balneários no veraneio.