Saiba quem é Brubeyk do Nascimento, preso no AM por contrabando de ouro extraído de terras Yanomami

Na última quarta-feira (20), a Polícia Federal deflagrou as operações Emboabas, Lupi e Eldorado, sendo a primeira a responsável por prender o goiano Brubeyk do Nascimento, apontado como o maior contrabandista de ouro do país. Segundo a PF, o brasileiro montou um esquema no qual negociava ouro extraído ilegalmente em terras Yanomami para ser comercializado no exterior.

Brubeyk é o único com o nome em comum nas três operações e foi preso durante a manhã, em um condomínio de luxo em Manaus. De acordo com as investigações, a suspeita é de que a ação ilegal do grupo tenha movimentado aproximadamente R$6 bilhões de reais.

Quem é Brubeyk do Nascimento?

O goiano preso na capital amazonense é formado em engenharia mecânica em uma faculdade de São Paulo e no passado morou em diferentes cidades, desde Manaus até alguns municípios localizados no Pará, estado no qual a PF também cumpriu mandados de busca e apreensão na quarta (20).

O engenheiro tinha mandados de prisão abertos no Amazonas, Roraima e Tocantins quando foi localizado pela polícia dentro do condomínio de luxo.

Nas redes sociais, o contrabandista era discreto e não exibia uma vida luxuosa. Brubeyk publicava fotos ao lado de carros antigos e em momentos de lazer com os amigos e a família.

Em 2020, ele foi preso no aeroporto de Manaus ao tentar embarcar ilegalmente 35 kg de ouro para os Estados Unidos. Ao lado dele, estavam dois norte-americanos que também foram detidos.