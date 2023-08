Nove pessoas são resgatadas em condições análogas à escravidão em garimpo do Pará

As quatro operações da Polícia Federal: ‘Farra do Manganês’, ‘Sete Nove 25’, ‘Serra Leste’ e ‘Vila Nova Jerusalém’, que ocorreram em conjunto com o Ibama e ICMBio, resultaram no fechamento de mais de 20 garimpos, resgate de nove trabalhadores, prisão de duas pessoas e destruição de maquinários - utilizados em crimes ambientais. Tudo ocorreu na última terça-feira (29/08), nos municípios de Canaã dos Carajás, Curionópolis, Parauapebas e Marabá, no sudeste do Pará, em áreas de beneficiamento de cobre, ouro e manganês.

As quatro operações simultâneas também contaram com o apoio do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e Força Nacional de Segurança Pública. Foram mobilizados mais de 100 agentes e cerca de 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Nos locais vistoriados, os agentes destruíram 17 escavadeiras e tratores, quatro britadores, quatro geradores, dois veículos e vários outros equipamentos como esteiras, motores-bomba e motores estacionários. Essa inutilização de maquinários ocorre, sob previsão legal, quando há impossibilidade de remoção do local. Também foram apreendidas uma pistola e duas escavadeiras.

(Imagem: Policia Federal)

O resgate dos trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão ocorreu no garimpo Nova Jerusalém. No local, duas pessoas também foram presas e os agentes realizaram a queima de 11 estruturas de extração de cobre e 11 guinchos eixos de suspensão. Os policiais ainda apreenderam 25 quilos de explosivos, 50 metros de cabos detonadores e 50 espoletas de detonação. Os agentes ainda implodiram postes de energia e transformadores de energia clandestina que alimentavam o funcionamento do garimpo.

Além do dano ambiental causado pela mineração ilegal, tendo em vista que não há compatibilização com o meio ambiente sustentável, deve ser destacado que os bens minerais pertencem à União, que deixa de arrecadar bilhões de reais com as atividades clandestinas de extração, transporte e exportação do minério.

(Imagem: Policia Federal)

Fiscalização

A Polícia Federal ressalta que o combate aos garimpos ilegais na região é constante e que as operações atuais são desdobramentos de outras recentes. Em novembro do ano passado foi deflagrada a operação Curto-circuito, por conta da ameaça ao linhão de Belo Monte. Em fevereiro deste ano, a PF voltou a reprimir o crime, dessa vez em pontos próximos a outro linhão, o Xingu-Rio. Nessa operação, foi feito bloqueio de bens avaliados em R$ 361 milhões.

Caso seja confirmada a hipótese criminal, os responsáveis pelo ilícito poderão responder por crimes ambientais, crime de usurpação de recursos da União (extração ilegal de minério), associação criminosa, dentre outros. As investigações seguem em andamento.

(Imagem: Policia Federal)