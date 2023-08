Polícia Federal põe fim a garimpo ilegal de ouro em Canaã dos Carajás

Uma nova ação de combate ao garimpo ilegal de ouro na Amazônia, que faz parte da Operação Águas Turvas 3, deflagrada pela Polícia Federal, destruiu, na tarde de segunda-feira (8), uma estrutura próxima a um afluente do rio Parauapebas, no município de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense.

Com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, no local foi apreendida uma arma de fogo e também ocorreu a destruição de maquinários utilizados nos crimes ambientais, como escavadeiras, motores estacionários e mil litros de combustível, que contabiliza um prejuízo de mais de 2,5 milhões de reais para os criminosos.

A região já foi alvo de outras operações recentes da PF. Durante a ação também houve o cumprimento de um mandado de busca relacionado a um inquérito policial que investiga os responsáveis por crimes ambientais, pela extração ilegal de minérios e associação criminosa, dentre outros ilícitos. Mais investigações estão ocorrendo para dar fim a crimes ambientais semelhantes nos municípios próximos.