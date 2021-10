Rottweiler invade escola e causa desespero entre alunos e funcionários

Uma cadela de raça Rottweiler assustou alunos e funcionários de uma escola nesta sexta-feira (1º). O caso aconteceu na Escola Leonardo Da Vinci, no bairro Nova Esperança, em Manaus (AM). As informações são do portal do Holanda.

O animal, que estava bastante agiado, conseguiu entrar na escola. Os alunos e funcionários do prédio se desesperaram com a cena. Uma equipe de resgate precisou ser acionada para que o cão e as pessoas ficassem em segurança.

A cadela foi levada para o Quartel do Comando Geral do CBMAM. Os donos ainda não foram localizados.

VEJA MAIS