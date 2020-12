Revista estrutural diária diminuiu entrada de objetos ilícitos em 90% nas casas penais, diz Seap

A entrada e permanência de objetos ilícitos nas 49 unidades prisionais do Pará reduziu em 90% em 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), isso é resultado da implementação da revista estrutural, ação diária que visa bloquear a entrada desses materiais nas penitenciárias do Estado.

Antes da implantação dos novos procedimentos, no último dia 28 de julho, a entrada de materiais ilícitos ou proibidos em casas penais era frequente, de acordo com a secretaria. Os blocos e celas carcerárias eram de difícil acesso aos agentes penitenciários (hoje policiais penais), o que impossibilitava a necessária realização de revistas a cada dia.

Sem os procedimentos, vigilância aproximada e a revista estrutural diária, diversos materiais proibidos entravam nas casas penais, incluindo armas, drogas, celulares e outros objetos e aparelhos eletrônicos, que sinalizavam a fragilidade da segurança no sistema penitenciário.

Estatística

Dados de 2018 mostram que foram encontrados 2.009 celulares, 14 armas de fogo, 3.560 drogas e 1.273 estoques. Nos últimos dois anos, os novos procedimentos, incluindo intensificação das revistas, resultaram no aumento das apreensões já em 2019, quando foram encontrados 3.241 celulares, 17 armas de fogo, 7.185 drogas e 1.972 estoques.

Neste ano, o acesso às casas penais está controlado e diminuiu o número de apreensões de objetos ilícitos ainda presentes e escondidos nas casas penais. Durante este ano foram encontrados 344 celulares, uma arma de fogo – no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará II –, 487 drogas e 168 estoques. Uma queda expressiva em relação aos anos anteriores.

Com unidades mais seguras, controladas e funcionando de acordo com os novos procedimentos, a revista estrutural é feita diariamente. Durante o período em que os custodiados saem das celas para o banho de sol, os agentes penitenciários e policiais penais vistoriam todas as celas e pertences, além de verificarem a estrutura física, incluindo chão, teto, paredes e grades.