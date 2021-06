Homem e mulher líder de facção criminosa são mortos no bairro da Guanabara

A denúncia de uma reunião de uma facção criminosa acabou com dois integrantes mortos na madrugada de segunda-feira (7) no bairro da Guanabara, em Ananindeua. Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, um homem e uma mulher - líder do grupo criminoso - trocaram tiros com agentes do 6º Batalhão (6º BPM) e do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) e foram atingidos. A ação resultou ainda na apreensão de armas e mais de 300 porções de pasta base de cocaína.

As guarnições foram acionadas para verificar a informação de que estaria sendo realizada uma reunião com integrantes de uma facção criminosa, que estavam planejando um atentado contra agentes da segurança pública. Conhecida pelos policiais, uma mulher que era líder de uma facção criminosa do bairro do Icuí, foi encontrada no local. Conforme a PM, ao perceber a aproximação dos agentes, a suspeita e outro homem disparam contra as equipes, que revidaram a agressão.

Houve troca de tiros e os criminosos foram atingidos. A dupla foi socorrida e encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Com eles, os militares encontraram um revólver calibre 32, uma espingarda e 315 porções de pasta base de cocaína.

Todo o material apreendido foi apresentado na Seccional de Polícia Civil da Cidade Nova.