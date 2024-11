Réu por esfaquear ex-presidente da Federação Paraense de Futsal é julgado em Belém

Um jovem indiciado por tentativa de homicídio, após esfaquear o ex-presidente da Federação Paraense de Futsal, está sendo julgado em Belém, nesta terça-feira (5/11). O crime ocorreu no dia 14 de março de 2022, dentro da sede do órgão, no bairro do Curió-Utinga. A vítima, Davi Leal, foi lesionada com 14 facadas pelo corpo.

O julgamento é realizado pela 3ª Vara do tribunal do Júri. No local, está ocorrendo o debate entre a acusação e a defesa do réu. Além disso, testemunhas também estão sendo unidas pelas partes.

Esfaqueamento

O então presidente da Federação Paraense de Futsal (Fefuspa), Davi Leal, foi esfaqueado na manhã de um sábado (14/11/2022), por volta das 7h, na sede da Federação, em Belém. Davi foi socorrido para o Pronto Socorro Municipal (PSM) da 14 de Março, onde passou pelos procedimentos médicos. Segundo os relatos sobre o caso na época, a vítima estava sozinha na sede da federação quando um homem, ainda não identificado, entrou no local e subiu até a sala do presidente e desferiu os golpes. Após o crime, o suspeito fugiu.