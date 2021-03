Reparador de carros é executado a tiros na Marambaia

O reparador de carros Venâncio Farias Barbosa Júnior foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro da Marambaia, em Belém. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas a polícia acredita que se trata de uma execução. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso.

De acordo com informações da polícia, por volta de 01h da madrugada, o Centro Integrado de Operações (Ciop) comunicou ao 27º Batalhão de Polícia Militar (27º BPM) a ocorrência de um disparo de arma de fogo contra uma pessoa na rua Raul Soares, na Marambaia.

Uma equipe foi para o local e constatou que a vítima já havia sido socorrida e levada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do bairro, que fica há poucos metros do local do crime. Segundo informações da equipe médica, Venâncio foi alvejado na cabeça e no peito. Ele não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas relataram aos policiais que a vítima foi alvejada por uma pessoa que estaria em um carro, modelo civic, cor cinza e com a placa coberta. Após realizar os disparos, o veículo tomou rumo desconhecido.

