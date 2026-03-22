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Polícia

Recuperação de carro roubado leva três pessoas à delegacia em Castanhal

Diante dos fatos, os três envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

O Liberal
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Os três envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais. (Divulgação PM)

Uma ação da Polícia Militar do Pará resultou na recuperação de um veículo roubado e na condução de três pessoas à delegacia na manhã deste domingo (22), em Castanhal, nordeste do estado.

De acordo com informações do 5º Batalhão, a ocorrência foi registrada por volta das 9h, no balneário Parque das Águas, localizado no bairro Jaderlândia. A guarnição da viatura 076, do setor Bom Jesus, foi acionada após comunicação do Núcleo Integrado de Operações (Niop) sobre um carro com registro de roubo que estaria no local.

Ainda segundo a polícia, a própria administração do balneário informou que o proprietário do veículo, um Fiat Palio vermelho, havia reconhecido o automóvel roubado na noite anterior estacionado na entrada do estabelecimento.

Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a presença do veículo e abordaram três pessoas que estavam sentadas em uma mesa. Durante a revista pessoal, foi encontrada com um dos suspeitos a chave do carro. Com os outros dois abordadoS, ambos menores de idade, nada de ilícito foi localizado.

Na vistoria do automóvel, os agentes encontraram, no porta-luvas, um simulacro de pistola com carregador vazio, além de um facão com cabo branco.

Diante dos fatos, os três envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

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