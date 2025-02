Recepcionista de academia em Ananindeua é agredida por aluna após problema na biometria; veja

Uma cena de violência dentro de uma academia na Cidade Nova 8, em Ananindeua, chamou atenção nas redes sociais nesta semana. A recepcionista do estabelecimento, Caroline Marques, foi agredida na última segunda-feira (17) por uma aluna após um desentendimento na entrada do local. A situação foi registrada por câmeras de segurança da academia.

Caroline usou as redes sociais para expor sua versão dos fatos e disse que a confusão começou quando a aluna tentou forçar a passagem pela catraca após um problema na biometria. Ao ser advertida pela funcionária, a mulher reagiu dando tapas na vítima.

Ainda de acordo com a funcionária da academia, a agressora teria debochado da situação e, em seguida, atacado outra aluna dentro do banheiro da academia. A segunda vítima teria tentado defender Caroline tirando satisfação com a muher, o que desencadeou uma nova confusão e agressão.

Após o ocorrido, Caroline informou nos stories do Instagram que já registrou um boletim de ocorrência. Ela também informou nos comentários de uma postagem que recebeu apoio da academia em relação à agressão que sofreu.