VÍDEO: Homem joga moedas no rosto de funcionária de supermercado, que desmaia

Na noite da última segunda-feira (18), um homem agrediu uma caixa de supermercado, atirando moedas em seu rosto enquanto ela trabalhava. A funcionária do estabelecimento ficou bastante nervosa e acabou desmaiando. A cena causou revolta em funcionários e clientes que presenciaram a violência.

Segundo relatos de testemunhas, o homem, cuja identidade não foi revelada, apresentou comportamento agressivo com a atendente desde o momento em que chegou ao caixa. Ele efetuou o pagamento das compras em dinheiro e deveria receber R$ 1,20 de troco. A atendente deu quatro moedas ao cliente e pediu a outro funcionário do estabelecimento para trocar uma moeda de R$ 1, para completar os R$ 0,20 que faltavam.

O homem, então, disse que a funcionária tinha dado o troco errado e jogou as moedas no rosto da trabalhadora. No momento da agressão, outros clientes se revoltaram com a situação e começaram a filmar. O caso aconteceu em um Atacadão, em Camaragibe, no Grande Recife.

As imagens que viralizaram nas redes sociais, mostram o homem xingando e sendo xingado por outras pessoas. Também é possível ver a atendente chorando bastante. Em outro momento, um cliente que estava no local parte para cima do agressor que é escoltado para fora por seguranças do supermercado.