Reboque tombou na BR-316, em Marituba, neste sábado

Um reboque que estava sendo transportado por um veículo de tração tombou no quilômetro 15 da rodovia BR-316, no sentido de saída de Belém, fechando uma faixa da via, no municipio de Marituba. Não houve feridos. O acidente ocorreu por volta das 6 horas deste sábado (27).

Equipes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) estiveram no local controlando o tráfego e aguardando o guincho para retirar o veículo. A empresa responsável pela carga retirou o material transportado para facilitar a retirada do reboque. E, em seguida, e depois de um congestionamento causado pelo acidente, o trânsito voltou a fluir normalmente.