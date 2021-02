Rave clandestina é interrompida pela polícia no Benguí, em Belém

A Polícia Militar interrompeu, na noite desta quarta-feira (17), uma festa rave com dezenas de pessoas, incluindo adolescentes, que estava sendo realizada no bairro do Benguí, em Belém. Drogas foram apreendidas e um homem, organizador do evento, foi preso. Aglomerações estão proibidas por decreto estadual, em prevenção à pandemia de covid-19.

Segundo informações da PM, os agentes chegaram ao flagrante após receberem denúncia de poluição sonora, na passagem José Custódio de Almeida, bairro do Benguí. No local estava sendo realizada uma festa rave, com dezenas de pessoas aglomeradas, entre elas adolescentes.

No chão do local, os policiais também encontraram drogas. No total, a PM apreendeu 23 petecas de cocaína, três petecas de maconha e 12 comprimidos de ecstasy. O organizador do evento clandestino foi identificado, detido e conduzido para a Seccional Urbana da Marambaia.