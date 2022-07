Quatro suspeitos de tráfico de drogas são presos em Goianésia do Pará

​Quatro pessoas foram, em flagrante, presas pelo crime de tráfico de drogas, na madrugada desta terça-feira (5), no município de Goianésia do Pará, no sudeste paraense. Os suspeitos foram identificados como Joel Araújo da Silva, Tales da Silva Pereira, Evandro Almeida dos Santos e Fábio Luiz Ribeiro da Silva.



A ação foi comandada pelos policiais militares do 50º Batalhão de Jacundá e 37º Pelotão de Goianésia. As equipes receberam a informação de que ocupantes de um carro preto, modelo Fiat Siena preto, estariam transportando entorpecentes. Em alerta, as guarnições avistaram o veículo com as mesmas características repassadas na denúncia. O automóvel teria saído da cidade de Breu Branco.

Foi dada a ordem de parada ao veículo, no qual foram feitas revistas minuciosas que resultaram na localização de quatro tabletes de aproximadamente quatro quilos, cada um, de substância análoga à maconha. Com o quarteto, a polícia apreendeu ainda cartão de crédito, balança digital, celulares e relógios.Todos os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o carro apreendido, para a delegacia de Polícia Civil.