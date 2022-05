'Caganeira' é preso por tráfico de drogas no Moju

Josué Ferreira Gomes, que atendo pelo apelido de “Caganeira”, foi preso em flagrante, na tarde da sexta-feira (20), por tráfico de drogas no município de Moju, nordeste paraense. Três equipes da Polícia Militar realizaram a prisão. Com ele foram apreendidas drogas, dinheiro, celular e balança de precisão. O acusado foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Moju, para os procedimentos cabíveis. A informação foi divulgada na manhã deste sábado (21), por meio do site Debate Carajás.

Conforme informações da PM, três equipes - sob o comando do major Lima e do Oficial de Dia, segundo tenente Parente - estavam em ronda na ação que está sendo realizada de combate à criminalidade quando receberam a denúncia que, em uma residência no bairro Novo Horizonte, estava acontecendo comercialização de drogas.

Em comboio, as equipes seguiram para o loccal. Quando as viaturas chegaram, o suspeito, depois identificado como sendo “Caganeira”, saiu correndo para um terreno baldio, com uma sacola preta nas mãos.

Ele foi cercado e, sabendo que não tinha saída, se entregou e foi preso em flagrante. Na sacola que o traficante carregava foram encontrados 200 gramas de maconha do tipo limãozinho, R$ 90,00 em espécie (possivelmente fruto do tráfico de drogas), um celular e uma balança de precisão.