Quatro são presos por tráfico de drogas no bairro do Tapanã, em Belém

Quatro pessoas foram presas pelo crime de tráfico de drogas durante uma operação realizada no bairro do Tapanã, em Belém. A ação foi realizada pelo 24º Batalhão de Polícia Militar (24º BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento da Capital II (CPC II), e resultou não só na prisão dos acusados, que não tiveram a identidade informada pela polícia, como também na apreensão de entorpecentes. As informações foram divulgadas pela Polícia Militar nesta quinta-feira (14).

A primeira apreensão ocorreu na tarde desta quarta-feira (13), quando os militares, que realizavam rondas nas proximidades do residencial Viver Primavera, avistaram um suspeito que tentou se esconder ao perceber a aproximação da equipe policial. A atitude foi o suficiente para instigar os policiais, que abordaram o homem e encontraram com ele uma quantidade de 400 gramas de maconha. O acusado foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia.

Horas depois, durante o período da tarde, outra equipe do 24º BPM que também realizava rondas pela estrada do Tapanã, prendeu três pessoas, entre elas uma mulher, que estavam em atitude suspeita próximos a um terreno baldio. O trio trazia consigo diversas ferramentas mecânicas que foram utilizadas para adulterar o chassi de uma motocicleta roubada que estava escondida no terreno. No local, ainda foram encontrados uma expressiva quantidade de entorpecentes, que não foi detalhada pela PM.

Os três suspeitos foram presos e conduzidos junto com o material apreendido para a Unidade Integrada Pro Paz (UIPP), do Tapanã, onde passaram pelos procedimentos cabíveis.