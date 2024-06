Quatro pessoas são presas em Marabá suspeitas de golpe milionário em banco de São Paulo

Quatro pessoas foram presas na manhã desta terça-feira (11), em Marabá, no sudeste paraense, suspeitas de aplicar um golpe milionário em uma instituição financeira do Estado de São Paulo. As prisões ocorreram no âmbito da “Operação Marabá”, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo com apoio da Superintendência Regional de Polícia Civil do Sudeste do Pará. Um dos presos foi identificado como Ericsson da Silva Araújo. Os demais não tiveram identidades divulgadas.

Segundo a polícia, os suspeitos falsificavam documentos e usavam uma empresa de fachada para obter empréstimos e executar o golpe. As investigações apontaram que os criminosos realizaram 229 transações bancárias, as quais totalizaram R$ 7 milhões. Cerca de 90% desse valor (R$ 6,3 milhões) foi parar nas contas bancárias de quatro pessoas de Marabá, de acordo com as investigações. Diante disso, policiais de São Paulo cumpriram mandados de busca e apreensão na cidade.

Dos quatro endereços onde os policiais estiveram, dois são no bairro das Laranjeiras (Cidade Nova), um na Marabá Pioneira e um na Folha 27 (Nova Marabá). Nesse último endereço aconteceu uma prisão por posse ilegal de arma de fogo. A arma estava na casa de Ericsson da Silva Araújo, que é um dos investigados pelo desvio milionário.

De acordo com o delegado Vinícius Cardoso, superintendente regional de Polícia Civil, foram apreendidos aparelhos celulares e notebooks, que irão auxiliar a polícia paulista na investigação. Todo esse material foi recolhido e as investigações policiais prosseguem.

O delegado explicou ainda que, como instituição financeira vítima do golpe é de São Paulo, os quatro alvos responderão ao processo na Justiça Paulista. Apenas o crime de posse irregular de arma de fogo será julgado em Marabá.

A investigação é presidida pelo DEIC – Departamento Estadual de Investigações Criminais –, por meio da Divisão de Combate a Crimes Cibernéticos (DCCIBER).

Por nota, a Polícia Civil do Pará, informou que “em ação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou nest​a terça-feira, 11, a operação “Marabá”, onde foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela comarca de São Paulo, por fraude à instituição financeira”.

“Ao todo, foram 229 transações bancárias realizadas pelos criminosos com documentos falsos, somando um prejuízo de R$ 7.146.758,16 (sete milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos) ao banco vítima. Além da apreensão de objetos, houve uma prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo”, comunicou a PC.

Com informações do Correio de Carajás.