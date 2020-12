Quatro jovens traficam cocaína e maconha em Parauapebas 

Cocaína e maconha eram comercializados por Francisco Whedison Santos Moura, 20; Francisco da Conceição, 19, de Buriticupu (MA); Francisco Wharleson, 20; e Clarisse Gomes da Rocha, 19. Os quatro foram presos pela Guarda Municipal, em uma casa no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas, município do sudeste do Pará, nesta sexta-feira (11).

A Guarda Municipal informou que na residência foram encontrados 80 papelotes com cocaína e outros quatro com maconha. O material foi apreendido pelos agentes municipais junto com duas motos, uma sem a placa e sem os documentos obrigatórios do veículo; outra, também sem documentação. Na lista de apreensões, consta ainda uma balança de precisão, uma munição calibre 38, R$ 404,00 e aparelhos de telefones celulares.

No Boletim de Ocorrência na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, a informação é de que a prisão dos jovens acusados ocorreu enquanto uma guarnição fazia rondas no bairro dos Minérios e suspeitou de uma moto sem placa. Os guardas municipais perseguiram piloto e garupa e foram parar na casa do Cidade Jardim.

Os jovens disseram, primeiro, que as drogas eram para o consumo próprio deles, em seguida, um deles admitiu que os entorpecentes eram de um irmão dele, que no imóvel, onde foram encontrados mais entorpecentes.

Os guardas encontram drogas dentro de um urso de pelúcia na estante da sala da residência. No brinquedo, estavam os 80 papelotes de cocaína. Os tres rapazes e a jovem foram apresentado na 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, em Parauapebas, para os devidos procedimentos legais.