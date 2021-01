Quatro festas são encerradas pela Polícia Civil em Salinópolis

A Polícia Civil encerrou quatro festas de réveillon irregulares em Salinópolis, na madrugada deste primeiro dia de 2021. Oito estabelecimentos foram fiscalizados. Foi uma ação integrada da Divisão de Polícia Administrativa (DPA), Divisão Especializada em Meio Ambiente (Demapa), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Polícia Militar e Vigilância Sanitária. Esses eventos estavam proibidos judicialmente e por decreto estadual. Tudo para evitar aglomerações e aumento dos riscos de casos de covid-19.

A Barraca Privê, que fica na praia do Atalaia, estava funcionando com capacidade visivelmente acima do permitido pelo decreto governamental, com informou a PC, em nota publicada na manhã desta sexta-feira (1º). Os estabelecimentos "Prainha" e "Pontal do Farol", ambos na praia do Farol Velho, também funcionavam com a capacidade de pessoas acima do permitido.

No estabelecimento "Casa Azul", que fica na rua Eurico de Castilho, além do excesso perigoso e proibido de pessoas, foi constatado som acima do limite de decibéis permitidos, resultando no crime de poluição sonora. O evento foi encerrado e a proprietária intimada.

Policiais civis e militares fiscalizaram não apenas estabelecimentos, mas também veículos com som automotivo elevado e outras infrações (Ascom / Polícia Civil)

A operação começou, ainda de forma preventiva, às 10h do último dia de 2020. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) fez uma reunião com proprietários de barracas e entidades representativas. A delegada Flávia Legal explica que todos foram advertidos sobre os decretos e decisões judiciais.

Em seguida, a operação atuou para coibir o som automotivo excessivo nas praias. "Partimos para as abordagens a veículos e solicitando aos responsáveis que reduzissem o volume do som. Já pela noite para a operação conjunta. Encerramos as atividades às 5h", concluiu a delegada. A operação Festas Seguras, ação integrada dos órgãos paraenses de segurança pública, segue até 4 de janeiro.