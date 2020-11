Quatro acusados de subtrair mais de R$ 300 mil de correntistas do Banpará são presos

Quatro pessoas foram presas pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado de valores subtraídos de contas bancárias de correntistas do banco Banpará, na manhã desta quarta-feira (04), no município de Parauapebas, sudeste paraense, durante a primeira fase da operação "Clean Crib". Além dos mandados de prisão preventiva, também foram cumpridos outros cinco mandados de busca e apreensão.

De acordo com as investigações, que já duram cinco meses, os criminosos subtraíram mais de R$ 300 mil da conta de dez correntistas. A movimentação do dinheiro ilícito, conhecida como lavagem de dinheiro, acontecia em Parauapebas, segundo a polícia.

"Detectamos durante a operação que no município de Parauapebas havia diversas contas suspeitas, e então representamos ao poder judiciário local os mandados de prisão temporária, assim como de busca e apreensão, e deflagramos a operação com sucesso", afirmou o delegado Breno Ruffeil, titular da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais praticados por Meios Cibernéticos.

Um empresário que recebia os valores e realizava a lavagem do capital foi preso juntamente com três pessoas que auxiliavam na movimentação financeira ilegal. Documentos, notas fiscais, 12 aparelhos celulares e máquinas de cartões de crédito também foram apreendidos.

"Os criminosos criavam sites falsos para capturar dados de correntistas. A partir desses dados eles acessavam a conta e realizavam transferências de valores para outras contas e este dinheiro era sacado ou era utilizado para fazer compras no intuito de mascarar a origem ilícita desse capital", pontuou o delegado. As investigações continuam para identificar demais membros do grupo criminoso.