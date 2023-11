Quadrilha que vendia armas e munições é desarticulada pela PC do Pará e Maranhão

Cerca de 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Imperatriz e Grajaú, no Maranhão, durante a Operação Ammunation, na quarta-feira (1). A ação foi deflagrada pela Polícia Civil de Marabá, no sudeste do Pará, em conjunto com a Superintendência Regional do Sudeste Paraense (10ª Risp) e o NAI Marabá, com o apoio da Polícia Civil do Maranhão, por meio das Delegacias Regionais de Imperatriz e Grajaú. O intuito era desarticular uma associação criminosa que realizava a venda e o transporte ilegal de armas de fogo e munição.

Conforme a PC, as investigações tiveram início no ano de 2021, quando os agentes descobriram a existência de uma rede criminosa organizada que atuava no Pará e no Maranhão. Nos atos ilícitos, os membros da quadrilha adquiriam grande quantidade de munições e armas por meio de estabelecimentos comerciais legais. Depois, eles revendiam esses objetos para qualquer pessoa, mesmo sem os documentos e licenças legais para portar os armamentos. Além disso, os investigados ainda ofereciam transporte para as mercadorias chegarem aos clientes.

Os integrantes se dividiam para manter a organização dos atos. Enquanto alguns vendas, outros utilizavam veículos, principalmente caminhões e caminhonetes, para transportar as armas e munições para cidades no Pará e no Maranhão. Para conseguir realizar o transporte, os investigados usavam fundos falsos e pneus adulterados, com o objetivo de burlar possíveis fiscalizações. No período de dois anos de investigação, cerca de seis prisões em flagrante foram feitas nas cidades de Marabá e também Imperatriz, confirmando os fatos.

De acordo com a PC, o nome da operação faz referência a um famoso jogo de videogame em que os personagens podem entrar em uma loja chamada “Ammunation” e comprar armas e munições indiscriminadamente, refletindo as ações dos investigados.