Quadrilha de Manaus é presa suspeita de furtos em Parauapebas

Quatro pessoas foram presas, na manhã desta quinta-feira (5), em Parauapebas, no sudeste do Pará, suspeitas de cometer uma série de furtos em lojas instaladas em um shopping da cidade. Os integrantes do bando foram identificados como Dayane Klissia Moraes dos Santos, Daniel Seixas Costa, Célia Regina Vila Marinho e Rosa Lira da Silva. Esta última foi detida no empreendimento, quando tentava cometer mais um crime.

O gerente do estabelecimento acionou a polícia, que realizou a prisão da mulher e localizou outros três membros da associação criminosa.

Durante a abordagem, uma guarnição da polícia interrogou Rosa, que acabou entregando os comparsas, além de informar que eles vieram de Manaus (AM) com o objetivo de realizar os crimes em lojas do shopping.

Dayane, Daniel e Célia foram presos em um hotel da cidade, onde ficaram hospedados. No loca​l, foram encontrados diversos itens que teriam sido furtados anteriormente pela quadrilha, como roupas, bolsas, calçados, brinquedos e até itens de cozinha e higiene pessoal.

De acordo com a polícia, os criminosos revestiam os itens furtados com papel alumínio, que bloqueava os sinalizadores nas lojas. Os quatro receberam voz de prisão pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa.