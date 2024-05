Protesto interdita BR-316, em Santa Izabel do Pará, exigindo instalação de passarela após acidente

Ao menos 30 pessoas participaram de uma manifestação e interditaram o km 35 da BR-316, em Santa Izabel do Pará, na manhã desta sexta-feira (10/05). Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal, os manifestantes exigem a instalação de equipamentos de fiscalização de trânsito que possam garantir a segurança de pedestres na área. Um grande congestionamento se formou no local. O ato acabou por volta de 10h15, quando as pessoas se dispersaram.

Os agentes da PRF estiveram no local acompanhando o caso. O ato teve início por volta das 8h30. As pessoas que participaram reivindicavam a instalação de um semáforo, passarela, um radar fixo e outros equipamentos para garantir a segurança de quem passa pela via. Após a chegada dos agentes, houve negociação com os participantes do protesto, que aceitaram permitir a passagem de alguns veículos a cada cinco minutos.

A manifestação teve como motivo a morte de um menino de nove anos, que foi atropelado juntamente com a avó, de 49 anos. De acordo com informações policiais, o garoto tinha acabado de sair da escola e estava em uma bicicleta e a avó em outra quando foram atropelados por um caminhão. No momento do ato, as pessoas carregavam faixas e cartazes com a foto do menino que morreu.