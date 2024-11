Protesto de motociclistas causa congestionamento na BR-316 em Ananindeua

Um congestionamento se formou na BR-316 após um protesto de motociclistas, em frente a Prefeitura de Ananindeua, nesta quinta-feira (14/11). Conforme as informações da Polícia Militar, os motociclistas, que trabalham por aplicativo, questionavam as fiscalizações realizadas aos trabalhadores no município. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria Municipal de Transportes de Ananindeua (Semutran) e aguarda retorno.

O protesto teria iniciado por volta de 11h, em frente à sede do Semutran, na Rodovia Mário Covas. Vários motociclistas se reuniram e foram ao local conversar com os órgãos de trânsito sobre as fiscalizações realizadas no município. Após falarem com um porta-voz do local, teriam se dirigido para a BR-316, para continuar o ato no local.