Promotor declara suspeição e pede para deixar o caso da ciclista Janice Dias

O promotor de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, titular da 5ª Promotoria de Justiça Criminal, mas atualmente em exercício pela 3ª, declarou nesta terça-feira (8) suspeição sobre o caso da ciclista Janice Dias, atropelada e morta enquanto andava de bicicleta, no dia 26 de agosto de 2020. Com a declaração, a demanda foi encaminhada ao procurador-geral de Justiça do Estado, César Mattar, que deve analisar o pedido de desarquivamento do processo e adotar as medidas que entender cabíveis ao caso.

A declaração foi recebida com surpresa por familiares da ciclista, que chegaram a ter uma reunião com o promotor, no dia 31 de maio deste ano, na qual ele afirmou que iria solicitar ao Instituto Médico Legal (IML) para prestar esclarecimentos sobre as divergências apontadas na perícia particular apresentada pela família. ”Com isso, ele nos disse que, em quinze dias, pediria que o processo voltasse com os devidos esclarecimentos. Hoje, tivemos essa movimentação, onde o promotor usa o termo ‘suspeição’ para não mais analisar o caso”, avaliou a filha de Janice, Jaqueline Silva.

A equipe de reportagem da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o Ministério Público do Pará e aguarda um posicionamento sobre a decisão do promotor.