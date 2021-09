Professor universitário é filmado agredindo cadela em Tomé-Açu

Na tarde desta terça-feira (14), um vídeo publicado nas redes sociais de um abrigo do Pará causou indignação nos internautas. No vídeo, é possível ver um homem agredindo um cachorro. O autor das agressões é um professor da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), do campus de Tomé-Açu. Segundo a publicação, as agressões ocorrem todos os dias. Veja:

“A ocorrência já foi feita, porém ele não ficou preso pois já passou o flagrante. Ele está respondendo o processo e queremos que os animais tenham uma outra destinação. Pois se ficar sob o jugo dele é bem complicado. Ele é professor da Ufra. Até agora nada aconteceu com ele”, afirma uma das responsáveis pelo projeto que recebeu o vídeo, Carmen Americo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou nota para a Universidade e aguarda posicionamento.