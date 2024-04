Professor suspeito de abusar sexualmente de criança é preso em Parauapebas

Um professor de uma escola do município de Parauapebas, no sudeste do Pará, foi preso suspeito de estuprar uma criança de nove anos na sala de aula. A ação de autuação ocorreu na quinta-feira (04), no Bairro Liberdade I. Segundo as informações policiais, o crime ocorreu no mês de março.

A vítima relatou que o abuso sexual ocorreu quando toda a turma assistia a um filme e a sala estava escura. Os agentes da Polícia Civil deram voz de prisão ao suspeito e o encaminharam para a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), onde deve permanecer preventivamente. O professor, que é servidor efetivo, foi afastado da instituição de ensino e a Semed abriu uma sindicância para apuração dos fatos.

Conforme o site Correios de Carajás, a Secretaria de Educação de Parauapebas se manifestou e informou que está contribuindo com as investigações e já tomou todas as providências administrativas e de orientação e apoio à família.

Em nota, a Polícia Civil informou que prendeu preventivamente um professor suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma aluna. A vítima passou por escuta especializada e exame pericial. O caso é investigado, sob sigilo, pela Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA) de Parauapebas.

