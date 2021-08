Professor estupra aluna de 10 anos dentro de escola

Um professor, de 55 anos, foi preso na zona sul de Manaus, após estuprar uma criança de 10 anos. O crime aconteceu em 2012, mas o homem foi condenado esta quarta-feira (04). Com informações do Portal do Holanda.

De acordo com o delegado, o educador teria feito um “pacto de amizade” com a vítima para que ela não relatasse os abusos. “A vítima contou que o crime ocorreu diversas vezes naquele ano e que o indivíduo, na época, era seu professor em uma escola pública. Ainda segundo ela, o estupro era cometido no banheiro da instituição. Após o relato da criança, a responsável formalizou a denúncia, e no dia de hoje conseguimos cumprir o mandado”.



Ele agora responderá pelo crime de estupro de vulnerável e após os procedimentos cabíveis será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT).