Professor é encontrado morto seminu e com tiro nas costas

O professor Reinaldo Guedes, de 42 anos, foi encontrado morto, no sábado (12), próximo à casa onde morava, em Beruri, no interior do Amazonas. O corpo estava seminu e com um tiro nas costas. As informações são do portal Radar Amazônico.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu na madrugada, quando a vítima voltava para casa. Na região onde o professor morava, estaria determinado um “toque de recolher” por integrantes de uma facção criminosa.

Ainda segundo a polícia, a hipótese de que ele tenha sofrido latrocínio (roubo seguido de morte) não foi descartada, tendo em vista que as roupas e os sapatos podem ter sido roubados.

A Polícia Civil no município investiga o caso.